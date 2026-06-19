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"Рубин" объявил об уходе нападающего

Казанский "Рубин" на официальной странице клуба в Телеграме объявил об уходе албанского форварда команды.
Фото: ФК "Рубин"
Следующий сезон албанец Марвин Чуни проведёт в аренде в словенской "Олимпии". Сезон 2025/2026 Чуни отыграл в аренде в итальянских "Сампдории" (август 2025 — январь 2026; 16 матчей, один забитый мяч, одна голевая передача) и "Бари" (январь — июнь 2026; 17 игр, один гол).

За "Рубин" Чуни выступает с 2024 года. В сезоне 2024/2025 он провёл за казанскую команду 14 встреч, в которых не отметился результативными действиями. Контракт Марвина Чуни с "Рубином" рассчитан до 30 июня 2028 года, его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 500 тыс. евро.

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