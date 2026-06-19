Как сообщает инсайдер Иван Карпов в телеграм-канале, полузащитник уже прошёл медицинское обследование перед переходом в донской клуб.
По данным источника, контракт 24-летнего хавбека будет рассчитан до лета 2029 года. Официальное оформление сделки ожидается 20 июня.
Напомним, "Ростов" в минувшем сезоне занял десятую строчку в таблице РПЛ. Чемпионом стал петербургский "Зенит", а в тройку также вошли "Краснодар" и "Локомотив". Старт нового сезона запланирован на конец июля.
Стали известны детали контракта Мухина с "Ростовом" - источник
Максим Мухин близок к продолжению карьеры в "Ростове".
Фото: ПФК ЦСКА