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Стали известны детали контракта Мухина с "Ростовом" - источник

Максим Мухин близок к продолжению карьеры в "Ростове".
Фото: ПФК ЦСКА
Как сообщает инсайдер Иван Карпов в телеграм-канале, полузащитник уже прошёл медицинское обследование перед переходом в донской клуб.

По данным источника, контракт 24-летнего хавбека будет рассчитан до лета 2029 года. Официальное оформление сделки ожидается 20 июня.

Напомним, "Ростов" в минувшем сезоне занял десятую строчку в таблице РПЛ. Чемпионом стал петербургский "Зенит", а в тройку также вошли "Краснодар" и "Локомотив". Старт нового сезона запланирован на конец июля.

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