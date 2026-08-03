"Барселона" может перехватить у "Реала" чемпиона мира в составе сборной Испании - источник

"Барселона" рассматривает возможность подписания полузащитника "Манчестер Сити" Родри.

Фото: Getty Images

Как пишет Cadena Ser, в руководстве сине-гранатовых готовы подключиться к борьбе за хавбека, если игрок примет решение сменить клуб, а потенциальная сделка окажется выполнимой с финансовой точки зрения. Ранее сообщалось, что интерес к Родри также проявляет мадридский "Реал", которому для оформления трансфера необходимо освободить место в заявке.



Соглашение испанского футболиста с "Манчестер Сити" действует до лета 2027 года. В минувшем сезоне Родри провел 33 матча во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.

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