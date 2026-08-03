В возрасте 38 лет экс-защитник принял решение повесить бутсы на гвоздь и перейти к тренерской работе. В начале августа Нойштедтер вошел в тренерский штаб бельгийского "Вестерло". Именно в этом клубе он провел последние четыре с половиной года своей игровой карьеры.
За время выступлений Нойштедтер также защищал цвета "Майнца", менхенгладбахской "Боруссии", "Шальке", "Фенербахче" и московского "Динамо". В составе сборной России футболист провел 13 матчей, забил один мяч и принимал участие в Евро-2016, а также чемпионате мира 2018 года.
38-летний экс-игрок сборной России объявил о завершении карьеры
Экс-футболист сборной России Роман Нойштедтер объявил о завершении профессиональной карьеры.
Фото: РФС