Пивоваров поделился ожиданиями от выступления "Динамо" в Кубке России

Фото: ФК "Динамо" Москва

Поскольку мы считаем, что по своим возможностям " Динамо " точно входит в топ?5 или топ?6 команд РПЛ, то планируем играть до финальных стадий с надеждой и целью выиграть этот турнир", — отметил Пивоваров в беседе с "Матч ТВ"

Также Пивоваров оценил жеребьёвку группового этапа Пути РПЛ турнира, по итогам которой динамовцы попали в группу B с "Краснодаром", "Ахматом" и "Факелом"."Мы с "Краснодаром" попадаем в одну группу третий год подряд. Также в нашей группе будет "Факел" — это тоже интересно. Группа сильная. Все три наших соперника по группе хорошо играют дома. Ожидаем боевых выездных матчей.Нынешний формат Кубка гарантирует, что топ?клубы остаются в турнире как минимум до апреля — мая.В прошлом сезоне "Динамо" дошло до финала Пути РПЛ Кубка России, где уступило "Краснодару" (0:0 — дома; 0:0, по пенальти 5:6 — в гостях). В чемпионате страны бело-голубые финишировали на 7-й строчке турнирной таблицы.