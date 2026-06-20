Пивоваров поделился ожиданиями от выступления "Динамо" в Кубке России

"Мы с "Краснодаром" попадаем в одну группу третий год подряд. Также в нашей группе будет "Факел" — это тоже интересно. Группа сильная. Все три наших соперника по группе хорошо играют дома. Ожидаем боевых выездных матчей.
Нынешний формат Кубка гарантирует, что топ?клубы остаются в турнире как минимум до апреля — мая.
Поскольку мы считаем, что по своим возможностям "Динамо" точно входит в топ?5 или топ?6 команд РПЛ, то планируем играть до финальных стадий с надеждой и целью выиграть этот турнир", — отметил Пивоваров в беседе с "Матч ТВ".
В прошлом сезоне "Динамо" дошло до финала Пути РПЛ Кубка России, где уступило "Краснодару" (0:0 — дома; 0:0, по пенальти 5:6 — в гостях). В чемпионате страны бело-голубые финишировали на 7-й строчке турнирной таблицы.