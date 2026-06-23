"Динамо" заинтересовано в форварде из Кабо-Верде

В сферу интересов московского " Динамо " попал вингер испанского "Леганеса" и сборной Кабо-Верде Луиш Лопеш, более известный как "Дук".

Фото: AS

Об этом сообщает инсайдер Диего Отеро. Дук перешёл в "Леганес" из шотландского "Абердина" в феврале 2025 года за 715 тыс. евро. В составе испанского клуба вингер провёл 48 матчей, забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач.



За сборную Кабо-Верде Дук выступает с 2022 года. На данный момент в его активе — 6 матчей без результативных действий в составе национальной команды. На чемпионат мира 2026 года Лопеша не вызвали.



Контракт футболиста с "Леганесом" рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 2 млн евро.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Леганес