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Каборе: "Динамо" почти нереально попасть в топ-3 РПЛ

Экс-игрок "Динамо" Шарль Каборе высказался о назначении Сандро Шварца на пост главного тренера бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Каборе, "Динамо" почти нереально попасть в топ-3 РПЛ, несмотря на то, что Шварц - квалифицированный тренер.

- Шварц хорошо показал себя в "Динамо" в первый раз. Он квалифицированный тренер. Но "Динамо" будет почти нереально занять место в топ-3 РПЛ.

"Краснодар" и "Зенит" будут бороться только за чемпионство. Им будут мешать другие клубы, - приводит слова Каборе Metaratings.

Напомним, что по итогам сезона-2025/26 московское "Динамо" заняло седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 45 очков в 30 встречах. Также бело-голубые дошли до финала Пути РПЛ Кубка России, где уступили "Краснодару".

В мае столичный клуб объявил о назначении Сандро Шварца на пост главного тренера. Немецкий специалист ранее уже работал в клубе с 2020 по 2022 год, под его руководством бело-голубые становились бронзовыми призерами чемпионата страны и доходили до финала Кубка России.

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