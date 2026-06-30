Дюпин: много плюсов от решения Эдуарда перейти в "Аль-Ахли"

"Много плюсов от решения Эдуарда перейти в "Аль-Ахли".Я рад за Сперцяна, желаю ему, чтобы все получилось. Плюсы заключаются не только в финансовом плане. Например, Эдуард может поиграть в одной лиге с Криштиану Роналду", - сказал Дюпин "РБ Спорт".
Эдуард Сперцян защищает цвета "Краснодара" с июля 2021 года. В минувшем сезоне 26-летний хавбек принял участие в 42 матчах, забил 14 голов и отдал 18 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 25 миллионов евро, а контракт с "быками" действует до лета 2029 года.
Ранее в СМИ появилась информация, что сделка по переходу футболиста в "Аль-Ахли" полностью согласована.