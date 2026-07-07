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Роналду объяснил, почему расплакался после матча с Испанией

Криштиану Роналду поделился эмоциями после поражения сборной Португалии от Испании (0:1) в 1/8 финала ЧМ-2026.
Фото: Getty Images
Капитан португальцев рассказал, почему после финального свистка не смог сдержать слез.

- Это были эмоции, но вместе с тем и чувство облегчения. Я знаю, что сделал все возможное ради команды, поэтому моя совесть абсолютно чиста, - приводит слова Роналду Record.

Для 41-летнего форварда эта встреча стала последней на чемпионатах мира. Ранее он заявил, что ЧМ-2026 станет заключительным для него в футболке национальной команды.

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