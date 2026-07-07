"Выше голову, брат. Корона никогда не упадет". Сестра Роналду обратилась к игроку

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- Выше голову, брат. Корона никогда не упадет. Ты гигант, ты избранный и невероятный. Спасибо тебе за все. Спасибо тебе за все моменты, за мечты и эмоции, которые ты подарил. Спасибо тебе миллион раз, - написала Авейру.

Сестра футболиста обратилась к нему после поражения от Испании в 1/8 финала турнира.Португальцы уступили со счетом 0:1 и завершили борьбу за титул. Для 41-летнего Роналду этот чемпионат мира, по его собственным словам, стал последним в игровой карьере.