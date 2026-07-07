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Воробьёв назвал команду-открытие ЧМ-2026

Сборная Кабо-Верде стала главным открытием ЧМ-2026 для нападающего "Локомотива" Дмитрия Воробьёва.
Фото: ФИФА
По словам российского форварда, именно выступление африканской команды произвело на него самое сильное впечатление по ходу турнира.

- Меня удивила сборная Кабо-Верде в игре с аргентинцами. Испанцы неплохие. Вообще все команды сейчас хорошие, победит сильнейший, - приводит слова Воробьёва "Матч ТВ".

Напомним, команда Кабо-Верде завершила выступление на стадии 1/8 финала, уступив действующим чемпионам мира аргентинцам лишь в дополнительное время - 2:3.

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