Воробьёв назвал команду-открытие ЧМ-2026

Фото: ФИФА

- Меня удивила сборная Кабо-Верде в игре с аргентинцами. Испанцы неплохие. Вообще все команды сейчас хорошие, победит сильнейший, - приводит слова Воробьёва "Матч ТВ"

По словам российского форварда, именно выступление африканской команды произвело на него самое сильное впечатление по ходу турнира.Напомним, команда Кабо-Верде завершила выступление на стадии 1/8 финала, уступив действующим чемпионам мира аргентинцам лишь в дополнительное время - 2:3.