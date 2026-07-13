Круговой: футболисты ЦСКА будут биться за Игдисамова

"У нас свой российский тренер, за которого все будут биться, показывая свою силу", — заявил Круговой.
Защитник отметил, что после смены наставника в команде обновился тренерский штаб, а также появился новый тренер по физподготовке. При этом, по его словам, тренировочный процесс изменился незначительно, хотя некоторые нововведения в работе все же появились.
Игдисамов возглавил ЦСКА в мае в статусе исполняющего обязанности после ухода Фабио Челестини, а в июне был официально утвержден главным тренером команды.
Новый сезон РПЛ армейцы откроют 24 июля домашним матчем против "Балтики".
Источник: "Матч ТВ"