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Круговой: футболисты ЦСКА будут биться за Игдисамова

Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал, как команда восприняла назначение Дмитрия Игдисамова главным тренером и чего ждет от нового сезона.
Голубович Дмитрий, "Чемпионат"
По словам футболиста, игроки готовы полностью поддержать российского специалиста.

"У нас свой российский тренер, за которого все будут биться, показывая свою силу", — заявил Круговой.

Защитник отметил, что после смены наставника в команде обновился тренерский штаб, а также появился новый тренер по физподготовке. При этом, по его словам, тренировочный процесс изменился незначительно, хотя некоторые нововведения в работе все же появились.

Игдисамов возглавил ЦСКА в мае в статусе исполняющего обязанности после ухода Фабио Челестини, а в июне был официально утвержден главным тренером команды.

Новый сезон РПЛ армейцы откроют 24 июля домашним матчем против "Балтики".

Источник: "Матч ТВ"

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