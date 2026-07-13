Орлов назвал главную причину провала Бразилии на ЧМ-2026

Известный комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему, по его мнению, сборная Бразилии не смогла добиться успеха на чемпионате мира 2026 года.

Голубович Дмитрий, "Чемпионат"





"Не было сердца игрового, вот этой середины! Поэтому они так и остановились на стадии 1/8 финала", — заявил Орлов.

Комментатор также отметил, что оборона бразильцев выглядела медленной и неубедительной, а Каземиро уже не соответствует уровню, необходимому для национальной команды. Кроме того, Орлов считает, что сегодня у Бразилии осталась лишь одна настоящая звезда — Винисиус, тогда как разговоры о Неймаре он назвал несерьезными.



При этом он поддержал решение Бразильской конфедерации футбола сохранить Карло Анчелотти на посту главного тренера, отметив, что теперь у итальянского специалиста будет время перестроить команду.



Источник: По словам журналиста, ключевой проблемой бразильцев стали слабая игра в центре поля и отсутствие ярких лидеров.Комментатор также отметил, что оборона бразильцев выглядела медленной и неубедительной, а Каземиро уже не соответствует уровню, необходимому для национальной команды. Кроме того, Орлов считает, что сегодня у Бразилии осталась лишь одна настоящая звезда — Винисиус, тогда как разговоры о Неймаре он назвал несерьезными.При этом он поддержал решение Бразильской конфедерации футбола сохранить Карло Анчелотти на посту главного тренера, отметив, что теперь у итальянского специалиста будет время перестроить команду.Источник: "Радио Зенит"