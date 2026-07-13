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Стало известно, за какую сумму "Атлетико" готов продать Альвареса - источник

Мадридский "Атлетико" не собирается расставаться с Хулианом Альваресом без крупной компенсации.
Фото: Getty Images
Как пишет журналист Экрем Конура, руководство "матрасников" готово обсуждать продажу аргентинского форварда только в случае предложения не менее 150 миллионов евро. Несмотря на интерес со стороны "Барселоны", вероятность сделки остаётся невысокой. Каталонцам будет непросто договориться с "Атлетико", если сам Альварес не станет настаивать на своём уходе.

Сейчас 26-летний нападающий находится в расположении сборной Аргентины, которая продолжает борьбу на чемпионате мира - 2026. На турнире Альварес провёл шесть матчей и отметился одним забитым мячом.

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