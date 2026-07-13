Колыванов высказался о полуфинале Франция - Испания

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- Обе команды классные. Топовые футболисты что в одной, что в другой команде - выиграет тот, на чьей стороне будет удача. Сегодняшняя сборная Франции играет намного интереснее, чем на чемпионате мира в Катаре. Тогда у них всё шло через Мбаппе. А сейчас и Мбаппе, и Олисе, и Дембеле, и Барколя. А у испанцев, когда против Бельгии играли, и моментов особо не было. Вообще тягомотина какая-то. Нудный у испанцев футбол, не люблю такой, - приводит слова Колыванова "Матч ТВ"

По мнению экс-футболиста, нынешняя французская команда выглядит разнообразнее в атаке, тогда как игра испанцев не производит на него такого же впечатления.Полуфинальная встреча между Францией и Испанией состоится 14 июля в Арлингтоне. Стартовый свисток на стадионе "Эй-Ти-энд-Ти" прозвучит в 22:00 по московскому времени.