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Гершкович назвал Месси главным козырем Аргентины

Экс-футболист Михаил Гершкович убеждён, что Лионель Месси ещё способен стать главным героем концовки чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
По мнению специалиста, капитан сборной Аргентины, несмотря на возраст, продолжает вести команду за собой и сохраняет решающее влияние на её игру.

- Месси - просто гигант! Практически больше всех забил, думаю, он не сказал последнего слова. Хотя последние игры они провели без колоссального преимущества. В Катаре тоже так было, но там победили, - цитирует Гершковича "Чемпионат".

На нынешнем мировом первенстве 39-летний форвард "Интер Майами" провёл шесть матчей. В его активе восемь забитых мячей и две голевые передачи.

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