Как рассказал агент Тимур Гурцкая на ютуб-канале "Это футбол, брат!", вероятность ухода 26-летнего хавбека из стана "красно-белых" составляет практически 99 процентов. По его информации, следующим клубом Пруцева должен стать "Локомотив", где футболист уже выступал в прошлом сезоне на правах аренды. Ожидается, что сделка будет завершена ещё до начала чемпионата России.
Гурцкая утверждает, что из-за финансовых ограничений "Локомотив" не сможет напрямую выкупить игрока у "Спартака". По этой причине права на полузащитника, как ожидается, сначала приобретёт "Пари НН", получивший нового крупного инвестора. Сумма трансфера может составить 6,5 миллиона евро, после чего нижегородский клуб отправит Пруцева в аренду в "Локомотив".
Агент Гурцкая рассказал, где продолжит карьеру хавбек "Спартака" Пруцев
Полузащитник "Спартака" Данил Пруцев близок к смене клуба до старта нового сезона.
Фото: ФК "Спартак"