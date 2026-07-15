Кейн обойдёт Руни по числу матчей за сборную Англии

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн готов установить новое достижение национальной команды.

Фото: ФИФА

Полуфинальный матч чемпионата мира - 2026 против Аргентины станет для форварда 121-м в футболке "трёх львов".



Благодаря этому Кейн единолично займёт второе место в истории сборной Англии по количеству проведённых матчей, опередив Уэйна Руни. Выше останется только бывший голкипер Питер Шилтон, на счету которого 125 встреч.