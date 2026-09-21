Глушаков не увидел чемпионского футбола ни у одного из лидеров РПЛ: всех шарашит вверх-вниз

"У "Спартака" двоякая ситуация. С точки зрения турнирной таблицы можно сказать, что они наверстали упущенные очки и неплохо идут, борются за чемпионство. Однако первый отрезок сезона у них нестабильный, как и у всех остальных команд", — заявил Глушаков.
Экс-полузащитник считает, что на текущем этапе чемпионата явного лидера в борьбе за первое место нет.
"Всех шарашит вверх-вниз. Нет ярко выраженного чемпиона или чемпионской игры у какой-то команды. Все команды играют неуверенно и неярко", — добавил Глушаков.
Источник: "Чемпионат"