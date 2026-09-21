Глушаков не увидел чемпионского футбола ни у одного из лидеров РПЛ: всех шарашит вверх-вниз

Бывший футболист "Спартака" Денис Глушаков заявил, что пока ни одна команда РПЛ не демонстрирует чемпионской игры, несмотря на плотную борьбу в верхней части таблицы.
Фото: Министерство спорта Московской области
Глушаков оценил положение "Спартака", который после неудачного старта сумел наверстать потерянные очки и подняться на третье место в чемпионате России. По мнению экс-футболиста, красно-белые остаются в борьбе за титул, однако стабильности пока не хватает не только им, но и другим претендентам.

"У "Спартака" двоякая ситуация. С точки зрения турнирной таблицы можно сказать, что они наверстали упущенные очки и неплохо идут, борются за чемпионство. Однако первый отрезок сезона у них нестабильный, как и у всех остальных команд", — заявил Глушаков.

Экс-полузащитник считает, что на текущем этапе чемпионата явного лидера в борьбе за первое место нет.

"Всех шарашит вверх-вниз. Нет ярко выраженного чемпиона или чемпионской игры у какой-то команды. Все команды играют неуверенно и неярко", — добавил Глушаков.

Источник: "Чемпионат"

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