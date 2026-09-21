В "Родине" раскрыли причину расставания с Диасом

Генеральный директор "Родины" Александр Погонин объяснил решение клуба прекратить сотрудничество с главным тренером Хуаном Диасом на фоне неудачного старта сезона.

Фото: Александр Федоров, "СЭ"

"Работа с Хуаном Диасом строилась на взаимном доверии и уважении. Но даже при таких вводных любая история имеет свой конец. Мы поговорили с Хуаном и совместно пришли к тому, что наступило время прощаться", — заявил Погонин.