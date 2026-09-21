В "Родине" раскрыли причину расставания с Диасом

"Работа с Хуаном Диасом строилась на взаимном доверии и уважении. Но даже при таких вводных любая история имеет свой конец. Мы поговорили с Хуаном и совместно пришли к тому, что наступило время прощаться", — заявил Погонин.
Гендиректор также поблагодарил Диаса за работу и достижения. Именно под руководством испанца "Родина" выиграла Первую лигу и впервые в своей истории вышла в РПЛ.
"Футбольный клуб "Родина" благодарен Хуану за его работу, за его умения заряжать людей и исторические достижения, которых мы добились плечом к плечу", — добавил Погонин.
В текущем сезоне "Родина" проиграла восемь из 12 матчей во всех турнирах, одержав две победы и дважды сыграв вничью. После девяти туров команда с пятью очками занимает 15-е место в РПЛ.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Барсег Киракосян.
Источник: "Советский спорт"