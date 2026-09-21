В "Родине" раскрыли причину расставания с Диасом

Генеральный директор "Родины" Александр Погонин объяснил решение клуба прекратить сотрудничество с главным тренером Хуаном Диасом на фоне неудачного старта сезона.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
Ранее "Родина" официально объявила об уходе испанского специалиста. По словам Погонина, решение было принято после разговора с тренером и стало обоюдным.

"Работа с Хуаном Диасом строилась на взаимном доверии и уважении. Но даже при таких вводных любая история имеет свой конец. Мы поговорили с Хуаном и совместно пришли к тому, что наступило время прощаться", — заявил Погонин.

Гендиректор также поблагодарил Диаса за работу и достижения. Именно под руководством испанца "Родина" выиграла Первую лигу и впервые в своей истории вышла в РПЛ.

"Футбольный клуб "Родина" благодарен Хуану за его работу, за его умения заряжать людей и исторические достижения, которых мы добились плечом к плечу", — добавил Погонин.

В текущем сезоне "Родина" проиграла восемь из 12 матчей во всех турнирах, одержав две победы и дважды сыграв вничью. После девяти туров команда с пятью очками занимает 15-е место в РПЛ.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Барсег Киракосян.

Источник: "Советский спорт"

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