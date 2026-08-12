"Спартак" продлил контракт с героем минувшего розыгрыша Кубка России

Помазун присоединился к красно-белым в феврале 2025 года, перейдя из ЦСКА. С того момента голкипер провел за команду 14 матчей, десять из которых пришлись на прошлый розыгрыш Кубка России.
Одним из главных героев турнира Помазун стал благодаря игре в сериях пенальти. Вратарь помог "Спартаку" пройти "Зенит" в гостевой встрече, а затем проявил себя в Суперфинале против "Краснодара".
"Желаем Илье крепкого здоровья и новых триумфов с красно-белыми!" — говорится в сообщении клуба.
Источник: официальный сайт "Спартака"