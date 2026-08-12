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"Спартак" продлил контракт с героем минувшего розыгрыша Кубка России

Московский "Спартак" объявил о продлении контракта с голкипером Ильей Помазуном, который помог красно-белым завоевать Кубок России.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
Новое соглашение 29-летнего вратаря со "Спартаком" рассчитано до лета 2029 года. Прежний контракт футболиста был пересмотрен спустя полтора года после его перехода в московский клуб.

Помазун присоединился к красно-белым в феврале 2025 года, перейдя из ЦСКА. С того момента голкипер провел за команду 14 матчей, десять из которых пришлись на прошлый розыгрыш Кубка России.

Одним из главных героев турнира Помазун стал благодаря игре в сериях пенальти. Вратарь помог "Спартаку" пройти "Зенит" в гостевой встрече, а затем проявил себя в Суперфинале против "Краснодара".

"Желаем Илье крепкого здоровья и новых триумфов с красно-белыми!" — говорится в сообщении клуба.

Источник: официальный сайт "Спартака"

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