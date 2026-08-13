Талалаев попробует продлить победную серию над "Спартаком", а "Зенит" проэкзаменует "Динамо" Шварца: превью 4 тура РПЛ

«Оренбург» — «Локомотив»
Оренбуржцы в прошлом туре не уступили в Казани «Рубину» (0:0). Команда Ильдара Ахметзянова набрала в трех стартовых турах чемпионата 4 очка и располагается на 10-м месте в таблице. В прошлом сезоне подопечные Ахметзянова дважды проиграли «железнодорожникам» с одинаковым счетом 1:0. Кажется, сейчас как раз то самое время, когда можно рассчитывать на большее.
Москвичи в прошлом туре удивили, сыграв дома вничью с «Акроном» (0:0). Красно-зеленые не смогли забить сопернику, который в трех предыдущих матчах пропустил 11 голов. Таким образом в активе бронзового призера РПЛ сезона-2025/26 до сих пор нет ни одной победы и лишь два набранных балла в копилке.
«Родина» — «Акрон»
Дебютант РПЛ сотворил в минувшем туре настоящую сенсацию, одержав на выезде волевую победу над чемпионом страны «Зенитом» (2:1), и набрал первые в сезоне очки. Разгромная победа в Кубке России и матч в Санкт-Петербурге могут стать неплохим катализатором для московской команды.
Тольяттинцы в прошлом туре увезли одно набранное очко с «РЖД Арены», сыграв вничью с «Локомотивом» (0:0). Этот набранный балл стал первым для команды под руководством главного тренера Срджана Благоевича. Также впервые им удалось не пропустить.
ЦСКА — «Факел»
«Армейцы» в прошлом туре сыграли на своем поле вничью с «Ростовом» (0:0). Подопечные Дмитрия Игдисамова еще не потерпели ни одного поражения на старте чемпионата, дважды сыграв за это время вничью и один раз победив. Четвертый подряд домашний матч должен помочь красно-синим продлить серию.
В прошлом туре воронежцы поделили очки дома с грозненским «Ахматом» (0:0). После возвращения в РПЛ команда еще не смогла одержать ни одной победы (две ничьих и поражение). Рассчитывать на три очка на «ВЭБ Арене» тоже было бы странно.
«Ростов» — «Рубин»
Южане в прошлом туре сыграли вничью с ЦСКА на выезде (0:0). Таким образом ростовчане набрали 4 очка, потерпев всего одно поражение в этом сезоне. Также для команды Джонатана Альбы эта игра станет первой домашней – три тура подряд им пришлось выступать вне родных стен.
У казанцев также в активе 4 очка. В прошлом туре «рубиновые» не смогли переиграть на своем поле «Оренбург» (0:0) в первом матче без Мирлинда Даку. Против гостей и статистика: казанцы не выигрывают в Ростове-на-Дону пять матчей подряд (четыре поражения), а в трех последних играх и не могут забить.
«Краснодар» — «Ахмат»
В прошлом туре вице-чемпион России выиграл в гостях у московского «Спартака» со счетом 2:1. «Быки» набрали 9 очков из девяти возможных и со стопроцентным показателем единолично возглавляют турнирную таблицу, показав, что и без Сперцяна с Кордобой в состоянии давать результат.
Грозненцы в прошлом туре увезли одно очко из Воронежа, сыграв вничью с местным «Факелом» (0:0). Команда Станислава Черчесова еще не познала вкуса побед в нынешнем сезоне (2 ничьих и поражение), но знает, как дать бой краснодарцам. Неделю назад «Ахмат» завершил основное время кубкового матча против подопечных Мусаева вничью – 1:1, уступив только в серии пенальти.
«Зенит» — «Динамо»
Матч тура пройдет в Санкт-Петербурге, где в прошлом туре сине-бело-голубые потерпели первое поражение с 2024 года. Причем проиграли зенитовцы ни кому-нибудь, а скромной «Родине» (2:1), к тому же ведя в счете по ходу поединка. Реабилитироваться перед собственными трибунами петербуржцам придется в игре против более статусного соперника.
Бело-голубые в прошлом туре впервые одержали в этом чемпионате победу, обыграв дома махачкалинское «Динамо» (3:1). Несмотря на итоговый счет, стоит сказать, что он не вытекал из хода игры. Тем не менее эмоциональное состояние в команде должно было улучшиться после скомканного старта.
«Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала
В прошлом туре самарцы проиграли на своем поле «Балтике» (0:2). После двух подряд ничьих в Москве с ЦСКА и «Динамо» болельщики явно ожидали большего, но калининградцы абсолютно во всем переиграли хозяев поля.
Махачкалинцы в прошлом туре впервые потеряли очки на старте чемпионата, уступив в гостях в динамовском дерби (1:3). Все три мяча команда Вадима Евсеева пропустила после 76-й минуты. Также стоит напомнить, что дагестанцы проиграли самарцам неделю назад в Кубке России (1:2).
«Балтика» — «Спартак»
Завершится тур в Калининграде на стадионе «Ростех Арена».
В прошлом туре подопечные Андрея Талалаева одержали уверенную победу в Самаре над «Крыльями Советов». Таким образом калининградцы выигрывают на протяжении двух туров подряд и прекрасно знают, как противостоять москвичам. В том сезоне «балтийцы» дважды обыграли красно-белых.
Спартаковцы в прошлом туре прервали свою победную серию, впервые уступив в этом сезоне РПЛ. Команда Хуана Карседо проиграла на своем поле «Краснодару» (1:2) и даже дебют Даку не помог им зацепить хотя бы очко. В гостях у такого соперника также будет архисложно, но и чемпионские амбиции как-то подтверждать нужно – никто не поймет потери очков во втором туре кряду.
Фото: РПЛ, ФК "Краснодар"