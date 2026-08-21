Главный тренер сборной Белоруссии: расстраивает ситуация Шуманского в ЦСКА

- Меня очень расстраивает ситуация Шуманского.
Понятно, что в ЦСКА сейчас какое-то своё видение, но по своим качествам Артём способен играть на высоком уровне.
По крайней мере, мне бы очень этого хотелось, - приводит слова Гончаренко "Чемпионат".
Артем Шуманский выступает за ЦСКА с лета 2024 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет два забитых мяча. Также он выступал на правах аренды за самарские "Крылья Советов" - в составе волжан он вышел на поле в 12 встречах и не отметился результативными действиями.
Контракт 21-летнего форварда с красно-синими рассчитан до лета 2029 года, рыночная стоимость нападающего оценивается порталом Transfermarkt в 700 тысяч евро. На счету Шуманского семь матчей в составе сборной Белоруссии и один забитый мяч.