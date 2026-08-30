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Семак объяснил, почему Дивеев не заслуживал удаления в игре с "Факелом"

Рулевой "Зенита" Сергей Семак не согласился с трактовкой эпизода, после которого Игорь Дивеев досрочно покинул поле во встрече с "Факелом".
Фото: ФК "Зенит"
Наставник петербуржцев обратил внимание на действия соперника, предшествовавшие красной карточке защитника.

- Куда Игорю ногу ставить, если на нем висит игрок и хватает его за руки и за ноги. Если бы судья раньше свистнул, никаких проблем не было бы. Почему он не свистит, я не понял. Судья сказал, что Дивеев ударил нападающего по ноге, но у него нога была на весу, куда он ее поставит? Контакт был внизу, в нем не было никакой грубости, это мое мнение, - цитирует тренера "Матч ТВ".

Красную карточку Дивеев получил на 85-й минуте. Победу "Зениту" со счётом 1:0 принёс Александр Соболев, реализовавший пенальти уже в компенсированное время. После шести туров команда имеет 12 очков.

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