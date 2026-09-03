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19:30
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Два клуба АПЛ могли купить Головина этим летом - источник

Александр Головин мог оказаться в чемпоинате Англии.
Фото: Getty Images
Как утверждает источник, "Лидс" и "Астон Вилла" проявляли этим летом интерес к российскому полузащитнику "Монако" Александру Головину.

Ранее сообщалось, что петербургский "Зенит" также заинтересован в услугах Головина.

В стартовавшем сезоне атакующий хавбек сборной России принял участие в 3 матчах за монегасков, забил один мяч и сделал голевой пас. Его нынешний контракт с клубом действует до 2029 года.

Источник: "Чемпионат"

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