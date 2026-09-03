Как утверждает источник, "Лидс" и "Астон Вилла" проявляли этим летом интерес к российскому полузащитнику "Монако" Александру Головину.
Ранее сообщалось, что петербургский "Зенит" также заинтересован в услугах Головина.
В стартовавшем сезоне атакующий хавбек сборной России принял участие в 3 матчах за монегасков, забил один мяч и сделал голевой пас. Его нынешний контракт с клубом действует до 2029 года.
Источник: "Чемпионат"
Два клуба АПЛ могли купить Головина этим летом - источник
Александр Головин мог оказаться в чемпоинате Англии.
Фото: Getty Images