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Угальде провел юбилейный матч за "Спартак"

Нападающий красно-белых достиг юбилейной отметки.
Фото: ФК "Спартак"
Вчера, 2 сентября, в Москве состоялся матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между "Спартаком" и "Родиной". Встреча проходила на "Лукойл Арене" и завершилась волевой победой хозяев поля со счетом 3:1.

Как сообщает пресс-служба столичного клуба, эта игра стала юбилейной 100-й для нападающего Манфреда Угальде в спартаковской футболке.

Костариканский форвард вышел на поле на 46-й минуте и записал на свой счет голевую передачу.

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