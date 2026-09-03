Вчера, 2 сентября, в Москве состоялся матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между "Спартаком" и "Родиной". Встреча проходила на "Лукойл Арене" и завершилась волевой победой хозяев поля со счетом 3:1.
Как сообщает пресс-служба столичного клуба, эта игра стала юбилейной 100-й для нападающего Манфреда Угальде в спартаковской футболке.
Костариканский форвард вышел на поле на 46-й минуте и записал на свой счет голевую передачу.
Угальде провел юбилейный матч за "Спартак"
Нападающий красно-белых достиг юбилейной отметки.
Фото: ФК "Спартак"