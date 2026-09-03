Кейруш вернулся в сборную Ганы. Тренер подал в отставку после вылета из ЧМ-2026

Карлуш Кейруш вновь возглавил национальную команду.

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Футбольная ассоциация Ганы сообщила, что Карлуш Кейруш снова станет главным тренером национальной сборной.



73-летний специалист покинул свой пост в начале июля после поражения от Колумбии (0:1) на стадии 1/16 финала ЧМ-2026.



В сентябре сборная Гана начнет квалификационные матчи Кубка Африки 2027 года. В группе ее соперниками будут команды Кот-д’Ивуара, Гамбии и Сомали.