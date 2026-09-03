«Результаты «Локомотива» весьма печальные, и пока не понятно, как будут выходить из этой ситуации. С такими трансферами и игрой бороться за что-то серьезное не приходится. К сожалению, на данный момент «Локомотив» будет бороться за выживание. Плохая ситуация, конечно», — сказала Смородская.
В межсезонье «Локомотив» расстался с Алексеем Батраковым, Артёмом Карпукасом и Дмитрием Воробьёвым. Стартовые шесть туров принесли «железнодорожникам» три очка — команда занимает 14-е место в чемпионате России. Следующий матч москвичи проведут на выезде против «Балтики».
«Все весьма печально». Смородская предрекла «Локомотиву» борьбу за выживание
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в беседе с Rusfootball.info высказалась о результатах команды в этом сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"