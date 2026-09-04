По данным источника, стадион "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова откроется 5 сентября, когда Москва будет праздновать День города. Сообщается, что официальное открытие состоится в конце октября.
В конце октября "автозаводцы" примут на своем поле волгоградский "Ротор". Матч запланирован на период с 23 по 26 октября, точное расписание будет известно позже.
Московская команда набрала 16 очков после 8 туров и занимает 4-е место в турнирной таблице Первой лиги.
Источник: ТАСС
Стало известно, когда "Торпедо" проведет первый матч на новом стадионе
Стадион "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова близок к открытию.
Фото: ФК "Торпедо"