Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Текстильщик
19:30
ТорпедоНе начат

Стало известно, когда "Торпедо" проведет первый матч на новом стадионе

Стадион "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова близок к открытию.
Фото: ФК "Торпедо"
По данным источника, стадион "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова откроется 5 сентября, когда Москва будет праздновать День города. Сообщается, что официальное открытие состоится в конце октября.

В конце октября "автозаводцы" примут на своем поле волгоградский "Ротор". Матч запланирован на период с 23 по 26 октября, точное расписание будет известно позже.

Московская команда набрала 16 очков после 8 туров и занимает 4-е место в турнирной таблице Первой лиги.

Источник: ТАСС

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится