Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES) представил рейтинг клубов с наиболее стабильными составами. Одним из представителей первой десятки стал "Зенит".
В среднем футболисты петербургского клуба проводят в основной команде 3,36 года. По этому показателю сине-бело-голубые расположились на девятой строчке рейтинга.
Лидером стала испанская "Осасуна" — 4,78 года. Следом расположились "Реал Сосьедад" (4,22) и "Атлетик" (4,17).
В нынешнем сезоне РПЛ "Зенит" после семи туров набрал 12 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.
"Зенит" оказался в топ-10 клубов Европы по одному показателю - CIES
По данным CIES, петербургский "Зенит" занял девятое место среди европейских клубов по средней продолжительности пребывания футболистов в составе основной команды.
Фото: ФК "Зенит"