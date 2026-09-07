Титов о поражении "Спартака" от "Динамо": худший матч при Карседо, просто катастрофа

"Я бы сказал, что это был худший матч при Карседо. Почему — это уже будет разбирать тренерский штаб. Мне было видно, что до забитого "Спартаком" мяча вроде бы что-то еще получалось. Дальше — все, команда играть перестала", — заявил Титов.
Особенно бывший футболист остался недоволен действиями нескольких игроков москвичей.
"Огромное количество брака. То, что я увидел в исполнении Зобнина, Умярова, Жедсона, Маркиньоса, — просто какая-то катастрофа. А с таким количеством брака играть очень сложно", — подчеркнул он.
Титов также обратил внимание на отсутствие Эсекьеля Барко и Руслана Литвинова, без которых, по его мнению, "Спартак" выглядит совсем иначе. Еще одной проблемой стало отсутствие футболиста, способного повести партнеров за собой.
Источник: Metaratings