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Титов о поражении "Спартака" от "Динамо": худший матч при Карседо, просто катастрофа

Бывший капитан "Спартака" Егор Титов назвал поражение от "Динамо" худшей игрой красно-белых при Хуане Карседо и раскритиковал лидеров команды.
РИА Новости / Александр Вильф
"Спартак" уступил "Динамо" со счетом 1:2 в седьмом туре РПЛ. По мнению Титова, после забитого мяча красно-белые практически перестали играть и допустили слишком много ошибок.

"Я бы сказал, что это был худший матч при Карседо. Почему — это уже будет разбирать тренерский штаб. Мне было видно, что до забитого "Спартаком" мяча вроде бы что-то еще получалось. Дальше — все, команда играть перестала", — заявил Титов.

Особенно бывший футболист остался недоволен действиями нескольких игроков москвичей.

"Огромное количество брака. То, что я увидел в исполнении Зобнина, Умярова, Жедсона, Маркиньоса, — просто какая-то катастрофа. А с таким количеством брака играть очень сложно", — подчеркнул он.

Титов также обратил внимание на отсутствие Эсекьеля Барко и Руслана Литвинова, без которых, по его мнению, "Спартак" выглядит совсем иначе. Еще одной проблемой стало отсутствие футболиста, способного повести партнеров за собой.

Источник: Metaratings

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