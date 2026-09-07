Белo-голубые одержали волевую победу над "Спартаком" со счетом 2:1 в седьмом туре РПЛ. На 72-й минуте встречи главный арбитр Кирилл Левников удалил Тюкавина за удар соперника рукой без борьбы за мяч.
В "Динамо" не согласились с решением судьи и направили обращения сразу в две инстанции — контрольно-дисциплинарный комитет РФС и экспертно-судейскую комиссию.
По мнению клуба, в эпизоде с Александером Джику Тюкавин действовал неосторожно, однако в его движении не было чрезмерной силы или жестокости, которые могли бы стать основанием для прямой красной карточки. "Динамо" рассчитывает добиться отмены удаления своего капитана.
После семи туров бело-голубые набрали 13 очков и занимают третье место в таблице РПЛ. Следующий матч команда Сандро Шварца проведет 12 сентября дома против "Оренбурга".
Источник: "Матч ТВ"
"Динамо" обратилось в КДК и ЭСК из-за удаления Тюкавина
Московское "Динамо" обратилось в КДК РФС и ЭСК с просьбой отменить красную карточку нападающего Константина Тюкавина, полученную в матче со "Спартаком".
Фото: РИА Новости / Александр Вильф