Мбаппе ответил на разговоры о несовместимости с Винисиусом: у нас одна цель

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"У нас с Винисиусом одна цель — выигрывать титулы. И мы не можем контролировать мнения людей. Мы слушаем, мы стараемся совершенствоваться и движемся вперед", — добавил француз.

Французский форвард прокомментировал мнение части болельщиков и экспертов о том, что ему сложно одновременно находиться на поле с Винисиусом. Нападающий подчеркнул, что их с бразильцем объединяет стремление добиваться успеха с мадридской командой.Источник: "AS"