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Мбаппе ответил на разговоры о несовместимости с Винисиусом: у нас одна цель

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе заявил, что разговоры о его несовместимости с Винисиусом Жуниором не мешают футболистам двигаться к общей цели.
Фото: Getty Images
Французский форвард прокомментировал мнение части болельщиков и экспертов о том, что ему сложно одновременно находиться на поле с Винисиусом. Нападающий подчеркнул, что их с бразильцем объединяет стремление добиваться успеха с мадридской командой.

"У нас с Винисиусом одна цель — выигрывать титулы. И мы не можем контролировать мнения людей. Мы слушаем, мы стараемся совершенствоваться и движемся вперед", — добавил француз.

Источник: "AS"

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