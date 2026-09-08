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Кирьяков: к Карседо есть немало вопросов, "Спартак" пока разочаровывает

Экс-футболист сборной России Сергей Кирьяков в беседе с Rusfootball.info высказался об игре "Спартака" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак" уступил "Динамо" со счетом 1:2 в седьмом туре РПЛ.

"Я сразу же говорил, когда "Спартак" обыграл "Зенит", не стоит торопиться с выводами и вновь делать красно-белых претендентами на чемпионство. Когда все об этом говорят, то "Спартак" стабильно проваливается, что и случилось в матче с "Динамо".

Команда Карседо полностью провалила эту игру, они были ужасны во всем. А "Динамо" просто воспользовались этим и выиграли. "Спартак" сильно разочаровал, у них вообще практически не было моментов.

— Есть вопросы к Карседо?

Да, и их немало. Я не могу понять, зачем он из раза в раз постоянно что-то меняет. Он ставит игроков не на их родные позиции. Почему Жедсон играет на правом фланге обороны, когда у тебя есть профильный защитник Денисов? Лично мне это не понятно. Карседо сильно перемудрил в матче с "Динамо".

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