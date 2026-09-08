Кирьяков: к Карседо есть немало вопросов, "Спартак" пока разочаровывает

"Я сразу же говорил, когда "Спартак" обыграл "Зенит", не стоит торопиться с выводами и вновь делать красно-белых претендентами на чемпионство. Когда все об этом говорят, то "Спартак" стабильно проваливается, что и случилось в матче с "Динамо".
Команда Карседо полностью провалила эту игру, они были ужасны во всем. А "Динамо" просто воспользовались этим и выиграли. "Спартак" сильно разочаровал, у них вообще практически не было моментов.
— Есть вопросы к Карседо?
Да, и их немало. Я не могу понять, зачем он из раза в раз постоянно что-то меняет. Он ставит игроков не на их родные позиции. Почему Жедсон играет на правом фланге обороны, когда у тебя есть профильный защитник Денисов? Лично мне это не понятно. Карседо сильно перемудрил в матче с "Динамо".