Бубнов отреагировал на заявление Орлова о "Зените"

О чемпионстве забудьте, они даже сами не верят, что будут бороться за чемпионство. А в чем будет заключаться перестройка, вот это мы посмотрим. Это вопрос очень серьезный", - сказал Бубнов.
Ранее петербургский комментатор Геннадий Орлов заявил, что нынешний сезон у "Зенита" будет тяжелым и уйдет на перестройку.
В семи стратовых матчах Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака потерпела три поражения и одержала четыре победы. В прошлом сезоне, петербуржцы проиграли лишь дважды и завоевали титул чемпиона России.
На сегодняшний день сине-бело-голубые набрали 12 очков и располагаются на пятой строчке в турнирной таблице. От лидера чемпионата "Краснодара" их отделяют 5 баллов.
Источник: YouTube-канал "Коммент.Шоу"