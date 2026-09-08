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Бубнов отреагировал на заявление Орлова о "Зените"

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал высказывание известного комментатора Геннадия Орлова о перестройке в "Зените".
Фото: ФК "Зенит"
"То, что сейчас в "Зените" кризис, и кризис очень серьезный… Кризис жанра? Может быть. Потому что Геннадий Сергеевич, он, в общем-то, лоббировал Семака, и он сказал, что этот год уйдет на перестройку. Все.

О чемпионстве забудьте, они даже сами не верят, что будут бороться за чемпионство. А в чем будет заключаться перестройка, вот это мы посмотрим. Это вопрос очень серьезный", - сказал Бубнов.

Ранее петербургский комментатор Геннадий Орлов заявил, что нынешний сезон у "Зенита" будет тяжелым и уйдет на перестройку.

В семи стратовых матчах Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака потерпела три поражения и одержала четыре победы. В прошлом сезоне, петербуржцы проиграли лишь дважды и завоевали титул чемпиона России.

На сегодняшний день сине-бело-голубые набрали 12 очков и располагаются на пятой строчке в турнирной таблице. От лидера чемпионата "Краснодара" их отделяют 5 баллов.

Источник: YouTube-канал "Коммент.Шоу"

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