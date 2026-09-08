Бубнов отреагировал на заявление Орлова о "Зените"

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал высказывание известного комментатора Геннадия Орлова о перестройке в "Зените".

Фото: ФК "Зенит"

О чемпионстве забудьте, они даже сами не верят, что будут бороться за чемпионство. А в чем будет заключаться перестройка, вот это мы посмотрим. Это вопрос очень серьезный", - сказал Бубнов.