Широков: победа над "Зенитом" может аукнуться. Совсем скоро ЦСКА провалится

Фото: ПФК ЦСКА

Для ЦСКА хорошо, что сейчас они набирают очки и держатся в группе лидеров. Для молодого тренера всё тоже пока складывается хорошо. Однако я не вижу предпосылок к тому, что ЦСКА будет стабильно делать это и дальше. Думаю, совсем скоро ЦСКА провалится", - сказал Широков.