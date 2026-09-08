Широков: победа над "Зенитом" может аукнуться. Совсем скоро ЦСКА провалится

Для ЦСКА хорошо, что сейчас они набирают очки и держатся в группе лидеров. Для молодого тренера всё тоже пока складывается хорошо. Однако я не вижу предпосылок к тому, что ЦСКА будет стабильно делать это и дальше. Думаю, совсем скоро ЦСКА провалится", - сказал Широков.
В минувшем, 7-м туре Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА одержал выездную победу над петербургским "Зенитом". Матч проходил на стадионе "Газпром Арена" и завершился со счетом 2:1. Решающий гол "армейцы" забили в контратаке на восьмой добавленной к основному времени встречи минуте.
В текущем чемпионате команда Дмитрия Игдисамова идет без поражений, трижды сыграв вничью и четыре раза выиграв. Красно-синие набрали 15 очков и занимают второе место в турнирной таблице.
Источник: "Чемпионат"