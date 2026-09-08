Батраков включен в заявку "Галатасарая" на матч Лиги чемпионов

Российский полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков может сыграть в первом туре общего этапа ЛЧ.

Пресс-служба "Галатасарая" опубликовала заявку команды на матч первого тура общего этапа Лиги чепионов против "Спортинга". Игра пройдет завтра, 9 сентября, на стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне (Португалия). Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.Напомним, также на общем этапе турнира турецкий клуб встретится с "Барселоной", "Лиллем", "Штутгартом", "Астон Виллой", АЕКом, "Фейеноордом" и "ПСЖ".