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Объявлены претенденты на звание лучшего тренера года. 4 из 5 номинантов - испанцы

Стал известен список из номинантов на премию France Football лучшему тренеру года.
Фото: Getty Images
France Football огласил список номинантов на звание лучшего тренера года.

В число пяти финалистов вошли Микель Артета ("Арсенал"), Луис Энрике ("ПСЖ"), Луис де ла Фуэнте (сборная Испании), Венсан Компани ("Бавария") и Унаи Эмери ("Астон Вилла").

Примечательно, что все специалисты, кроме бельгийца Компани, являются гражданами Испании.

Напомним, в прошлом году победителем в этой номинации стал Луис Энрике.

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