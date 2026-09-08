Бело-голубые набрали 13 очков и по итогам тура обошли красно-белых в турнирной таблице чемпионата России.
Бубнов выставил оценки игрокам "Динамо" и "Спартака" по итогам дерби в 7-м туре РПЛ
Футбольный эксперт Александр Бубнов выставил оценки по итогам матча "Динамо" - "Спартак" в минувшем туре чемпионата России.
Фото: скриншот трансляции
Московское дерби между "Динамо" и "Спартаком" в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги состоялось в минувшее воскресенье, 6 сентября. Матч проходил на стадионе "ВТБ Арена — Центральный стадион "Динамо" им. Льва Яшина" и завершился волевой победой хозяев поля со счетом 2:1. Игру обслуживала судейская бригада Кирилла Левникова.
Бело-голубые набрали 13 очков и по итогам тура обошли красно-белых в турнирной таблице чемпионата России.
Бело-голубые набрали 13 очков и по итогам тура обошли красно-белых в турнирной таблице чемпионата России.