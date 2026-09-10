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Сафонов объяснил своё отношение к французскому языку

Матвей Сафонов объяснил, почему после перехода в "ПСЖ" уделил большое внимание изучению французского языка.
Фото: Getty Images
Российский голкипер считает владение языком страны, в которой живёт и играет футболист, проявлением уважения.

- Я живу здесь два года. Когда иностранец приезжает в новую страну, говорить на местном языке - это вопрос уважения по отношению к городу, который его принимает, и к клубу тоже, - цитирует Сафонова Le Parisien.

Россиянин перебрался в Париж из "Краснодара" летом 2024 года. За это время Сафонов провёл за "ПСЖ" 50 матчей во всех турнирах, пропустил 50 мячей и 19 раз сохранил ворота в неприкосновенности. Его контракт рассчитан до июня 2029 года.

Сейчас 27-летний вратарь также претендует на награду лучшему голкиперу 2026 года по версии France Football.

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