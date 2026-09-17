"Оренбург" - "Краснодар": во сколько начало и где смотреть матч 9 тура РПЛ

Сегодня, 17 сентября, "Оренбург" примет на домашнем стадионе "Краснодар" в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч Премьер", интернет-портал Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию встречи.
На данный момент уральцы располагаются на 11 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 8 набранными очками, команда Мурада Мусаева возглавляет таблицу с 20 баллами в своем активе.