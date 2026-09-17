Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Оренбург
16:15
КраснодарНе начат
Акрон
18:30
АхматНе начат
Ростов
18:30
ДинамоНе начат
Динамо Мх
20:45
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Текстильщик
17:00
РоторНе начат
Торпедо
19:00
ВелесНе начат
Нижний Новгород
19:00
ЛенинградецНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
ОФИ
19:45
ХоффенхаймНе начат
Левски
19:45
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Реал Сосьедад
22:00
БорнмутНе начат
Кристал Пэлас
22:00
ЛехНе начат
Бешикташ
22:00
МарсельНе начат
Лиллестрем
22:00
ТорренсеНе начат
Ювентус
22:00
НЕКНе начат
Селтик
22:00
ФеренцварошНе начат
Виктория П
22:00
ЮнионНе начат

Галактионов рассказал об общении с Батраковым

Михаил Галактионов рассказал, что продолжает поддерживать связь с Алексеем Батраковым после перехода российского полузащитника в "Галатасарай".
Фото: Getty Images
Рулевой "Локомотива" положительно оценил процесс адаптации своего бывшего футболиста в Турции.

- Да, я с ним на связи. Мы списываемся по определенным нюансам. Он адаптируется, всё адекватно воспринимает. У него есть полная поддержка от тренерского штаба, - приводит слова Галактионова "Матч ТВ".

Первое результативное действие за "Галатасарай" Батраков совершил в четвёртом матче за клуб. Россиянин вышел на замену на 59-й минуте встречи с "Коджаелиспором" и отметился голевой передачей, а его команда победила 1:0. После пяти туров стамбульцы с 13 очками лидируют в чемпионате Турции. 19 сентября "Галатасарай" встретится на выезде с "Трабзонспором".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится