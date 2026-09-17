Галактионов рассказал об общении с Батраковым

- Да, я с ним на связи. Мы списываемся по определенным нюансам. Он адаптируется, всё адекватно воспринимает. У него есть полная поддержка от тренерского штаба, - приводит слова Галактионова "Матч ТВ".
Первое результативное действие за "Галатасарай" Батраков совершил в четвёртом матче за клуб. Россиянин вышел на замену на 59-й минуте встречи с "Коджаелиспором" и отметился голевой передачей, а его команда победила 1:0. После пяти туров стамбульцы с 13 очками лидируют в чемпионате Турции. 19 сентября "Галатасарай" встретится на выезде с "Трабзонспором".