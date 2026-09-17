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Экс-вратарь "Зенита" Лодыгин перешёл в новый клуб

Юрий Лодыгин продолжит карьеру в Греции.
Фото: Getty Images
Экс-голкипер "Зенита" и сборной России стал игроком "Волоса". Российский вратарь заключил соглашение с новым клубом после нескольких месяцев в статусе свободного агента. Контракт рассчитан на один сезон, при этом стороны предусмотрели возможность продлить сотрудничество ещё на год.

Перед оформлением перехода Лодыгин успешно прошёл медицинское обследование и уже присоединился к "Волосу". Без команды 36-летний футболист оставался с лета 2026 года.

Греческий чемпионат хорошо знаком Лодыгину. После ухода из "Зенита" в январе 2019 года он выступал в том числе за "Олимпиакос", "Янину", "Панатинаикос" и "Левадиакос".

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