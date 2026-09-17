Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Оренбург
16:15
КраснодарНе начат
Акрон
18:30
АхматНе начат
Ростов
18:30
ДинамоНе начат
Динамо Мх
20:45
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Текстильщик
17:00
РоторНе начат
Торпедо
19:00
ВелесНе начат
Нижний Новгород
19:00
ЛенинградецНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
ОФИ
19:45
ХоффенхаймНе начат
Левски
19:45
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Реал Сосьедад
22:00
БорнмутНе начат
Бешикташ
22:00
МарсельНе начат
Кристал Пэлас
22:00
ЛехНе начат
Лиллестрем
22:00
ТорренсеНе начат
Ювентус
22:00
НЕКНе начат
Селтик
22:00
ФеренцварошНе начат
Виктория П
22:00
ЮнионНе начат

Галактионов назвал виновного в пропущенном голе в матче "Локомотив" - "Крылья"

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов назвал виновного в пропущенном мяче от "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Галактионова, вина за пропущенный мяч лежит на нем.

- Каждая конкретная неудача — это и неудачное решение тренера и тренерского штаба. Естественно, можно было сыграть лучше.

Мы дали возможность на фланге мяч принять, позволили сделать подачу. Значит, неправильно действовали в этом моменте. И не добежали за своим игроком при пропущенном мяче. Значит, что те решения, которые я принял, оказались неверными, к сожалению, - приводит слова Галактионова пресс-служба красно-зеленых.

Вчера, 16 сентября, московский "Локомотив" на домашнем стадионе сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились Николай Комличенко на 53-й минуте и Амар Рахманович на 67-й минуте.

После девяти сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на 13 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с семью набранными очками. Самарцы занимают девятое место в таблице с 11 баллами в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится