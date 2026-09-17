Галактионов назвал виновного в пропущенном голе в матче "Локомотив" - "Крылья"

- Каждая конкретная неудача — это и неудачное решение тренера и тренерского штаба. Естественно, можно было сыграть лучше.
Мы дали возможность на фланге мяч принять, позволили сделать подачу. Значит, неправильно действовали в этом моменте. И не добежали за своим игроком при пропущенном мяче. Значит, что те решения, которые я принял, оказались неверными, к сожалению, - приводит слова Галактионова пресс-служба красно-зеленых.
Вчера, 16 сентября, московский "Локомотив" на домашнем стадионе сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились Николай Комличенко на 53-й минуте и Амар Рахманович на 67-й минуте.
После девяти сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на 13 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с семью набранными очками. Самарцы занимают девятое место в таблице с 11 баллами в своем активе.