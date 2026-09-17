Угальде прокомментировал возвращение Барко в матче с "Факелом"

- Барко - важный для нас игрок. Рады, что он вернулся. Он даёт пространство и шансы другим сыграть. У нас отличная команда и игроки, - цитирует Угальде "Чемпионат".
Барко появился на поле во втором тайме встречи с "Факелом", выйдя на замену на 61-й минуте. До этого полузащитник не участвовал в официальных матчах с 23 августа. "Спартак" вырвал победу со счётом 1:0 благодаря голу Угальде на 91-й минуте и с 19 очками сохранил второе место в РПЛ. Следующую встречу москвичи проведут 10 октября в гостях с "Крыльями Советов".