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Угальде прокомментировал возвращение Барко в матче с "Факелом"

Манфред Угальде положительно оценил возвращение Эсекьеля Барко в состав "Спартака" после болезни.
Фото: ФК "Спартак"
По мнению Угальде, присутствие Барко на поле создаёт дополнительные возможности для партнёров.

- Барко - важный для нас игрок. Рады, что он вернулся. Он даёт пространство и шансы другим сыграть. У нас отличная команда и игроки, - цитирует Угальде "Чемпионат".

Барко появился на поле во втором тайме встречи с "Факелом", выйдя на замену на 61-й минуте. До этого полузащитник не участвовал в официальных матчах с 23 августа. "Спартак" вырвал победу со счётом 1:0 благодаря голу Угальде на 91-й минуте и с 19 очками сохранил второе место в РПЛ. Следующую встречу москвичи проведут 10 октября в гостях с "Крыльями Советов".

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