Футболист "Родины" Егорычев ответил, почему команда выиграла лишь один матч в сезоне

- Хочется уже победить. Где-то — удаления, где-то не можем удержать счет.
И сейчас с "Рубином" забили гол, но пропустили такой мяч… Неприятно так проигрывать… то есть, играть вничью. Нам остается продолжать работать, и всё будет хорошо, - приводит слова Егорычева "Матч ТВ".
В девятом туре Российской Премьер-Лиги "Родина" на домашнем стадионе сыграла вничью с казанским "Рубином" - 1:1. Столичный клуб открыл счет в матче, но затем пропустил.
Команда Хуана Диаса одержала лишь одну победу в девяти турах - над петербургским "Зенитом". На данный момент новичок Российской Премьер-Лиги располагается на 14 строчке в турнирной таблице с 5 набранными очками в своем активе.