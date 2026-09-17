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Футболист "Родины" Егорычев ответил, почему команда выиграла лишь один матч в сезоне

Полузащитник "Родины" Андрей Егорычев ответил, почему команда одержала лишь одну победу в РПЛ.
Фото: ФК "Родина"
По словам Егорычева, где-то команде мешают удаления, где-то - футболисты не могут удержать счет.

- Хочется уже победить. Где-то — удаления, где-то не можем удержать счет.

И сейчас с "Рубином" забили гол, но пропустили такой мяч… Неприятно так проигрывать… то есть, играть вничью. Нам остается продолжать работать, и всё будет хорошо, - приводит слова Егорычева "Матч ТВ".

В девятом туре Российской Премьер-Лиги "Родина" на домашнем стадионе сыграла вничью с казанским "Рубином" - 1:1. Столичный клуб открыл счет в матче, но затем пропустил.

Команда Хуана Диаса одержала лишь одну победу в девяти турах - над петербургским "Зенитом". На данный момент новичок Российской Премьер-Лиги располагается на 14 строчке в турнирной таблице с 5 набранными очками в своем активе.

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