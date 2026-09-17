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Прудников: победа над "Факелом" должна очень помочь "Спартаку"

Экс-форвард "Спартака" Александр Прудников оценил победу "Спартака" над "Факелом".
Фото: ФК "Спартак"
По словам Прудникова, победа над "Факелом" психологически хорошо скажется на "Спартаке".

- На паузу в чемпионате всегда очень приятно уходить на высокой позиции, на высокой ноте, после победы. Это крайне важно.
Думаю, что эта тяжёлая победа над "Факелом" должна позитивно в психологическом плане сказаться на "Спартаке", должна очень помочь команде.
Надеюсь, что спартаковцы точно так же выйдут после паузы и продолжат побеждать, - приводит слова Прудникова "Матч ТВ".

Вчера, 16 сентября, московский "Спартак" на домашнем стадионе одержал победу над воронежским "Факелом" в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Манфред Угальде, поразивший ворота воронежцев в компенсированное время.

По итогам девяти сыгранных туров красно-белые занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками в своем активе.

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