Прудников: победа над "Факелом" должна очень помочь "Спартаку"

- На паузу в чемпионате всегда очень приятно уходить на высокой позиции, на высокой ноте, после победы. Это крайне важно.
Думаю, что эта тяжёлая победа над "Факелом" должна позитивно в психологическом плане сказаться на "Спартаке", должна очень помочь команде.Надеюсь, что спартаковцы точно так же выйдут после паузы и продолжат побеждать, - приводит слова Прудникова "Матч ТВ".
Вчера, 16 сентября, московский "Спартак" на домашнем стадионе одержал победу над воронежским "Факелом" в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Манфред Угальде, поразивший ворота воронежцев в компенсированное время.
По итогам девяти сыгранных туров красно-белые занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками в своем активе.