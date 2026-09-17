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Угальде поделился эмоциями после победы над "Факелом"

Манфред Угальде поделился эмоциями после победы "Спартака" над "Факелом" со счётом 1:0.
Фото: ФК "Спартак"
Нападающий красно-белых остался доволен тем, что команда продолжала бороться до последних минут.

- Конечно, очень рад. "Факел" непростая команда. Мы боролись до конца. Рад, что заработали три очка и получилась такая эмоциональная концовка. Нужно продолжать так же работать. У нас хорошая атмосфера в команде. Дальше посмотрим, - приводит слова Угальде "Чемпионат".

Именно Угальде принёс москвичам три очка, забив единственный мяч на 91-й минуте. "Спартак" после девяти туров имеет 19 баллов и располагается на второй строчке РПЛ. Следующий матч красно-белые проведут 10 октября на выезде против "Крыльев Советов".

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