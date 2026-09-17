Подарок Латышонка и паника «Зенита»: как чемпион едва не упустил победу в Калининграде?

Встреча с прошлым обернулась кошмаром
Футбол иногда умеет писать сценарии лучше любого драматурга. Ещё несколько месяцев назад Евгений Латышонок защищал ворота «Зенита», а теперь вышел против своей бывшей команды в Калининграде. Причём не просто вышел — ему предстояло доказать, что решение петербургского клуба расстаться с ним было ошибкой. Обстановка для такого экзамена была почти идеальной. Знакомый стадион, знакомые трибуны, люди, которые ещё недавно поддерживали голкипера, и напротив — команда, за которую он совсем недавно играл.
Латышонок получил первый удар уже на девятой минуте. Максим Глушенков получил пространство перед штрафной и воспользовался им без колебаний: мощный удар с дальней дистанции, мяч с изменением траектории ушёл в дальний угол. Красиво, эффектно, но для вратаря — неприятно. Такие мячи принято относить к категории тех, которые голкипер обязан хотя бы попытаться забрать.
Однако настоящий кошмар для Латышонка случился спустя всего семь минут.
Латышонок опять оказался в центре внимания
«Зенит» заработал преимущество не за счёт долгих позиционных атак, а благодаря исполнительского мастерства и реализации. После стандарта «Балтики» петербуржцы убежали в контратаку. Педро великолепно увидел рывок Александра Соболева и отправил мяч вперёд. Соболев оказался практически в центре поля. До ворот было около 35–40 метров. Для нападающего это обычно территория, где футболисты сначала ищут партнёра, а уже потом вспоминают об ударе. Но впереди находился Латышонок, слишком далеко вышедший из ворот. Соболев решил рискнуть. Удар получился скорее дерзким, чем образцовым. Латышонок начал пятиться, пытаясь успеть вернуться на линию, но в самый неподходящий момент потерял равновесие и упал. Мяч перелетел через него и оказался в воротах.
0:2.
На табло — всего 16-я минута. На поле — ощущение, будто «Балтика» уже проигрывает матч, который только начался.
Для Латышонка этот эпизод был особенно болезненным. Ошибиться в обычном матче неприятно. Ошибиться против клуба, который летом решил не делать на тебя ставку, — гораздо тяжелее. А сделать это после гола практически с центра поля — ситуация, которую невозможно не заметить. И всё же именно здесь начинается другая история этого матча.
«Балтика» отказалась разваливаться
При счёте 0:2 многие команды могли бы психологически выключиться. Но «Балтика» Андрея Талалаева — команда другого характера. Калининградцы не стали бросаться вперёд бездумно. Они продолжили искать пространство, использовать фланги и навязывать сопернику силовую борьбу. И вскоре получили награду. Подача Шильцова пришлась на дальнюю штангу, где Брайан Хиль выиграл верховую дуэль у Кевина Андраде. Защитник «Зенита» оказался в неудобной позиции и не сумел помешать форварду пробить головой.
1:2.
Матч внезапно снова стал живым. Причём «Балтика» могла сравнять ещё до перерыва. «Зенит» временами терял компактность, а калининградцы постепенно переставали уважать статус соперника. Чемпион владел мячом, но хозяева отвечали очень остро.
В итоге первый тайм закончился со счётом 1:2. Всего четыре удара в створ на двоих, но три гола. Эффективность — почти стопроцентная. И в этом была главная особенность встречи: она постоянно напоминала, что футбол далеко не всегда подчиняется логике.
Энрике сделал своё дело
После перерыва «Зенит» быстро вернул себе преимущество в два мяча. Глушенков снова пробил издали. На этот раз Латышонок сработал лучше — мяч отразил. Но отбил его прямо перед собой. Соболев оказался первым на подборе и вместо удара решил сыграть на партнёра. Луис Энрике оставалось только не промахнуться.
1:3.
Бразилец забил во втором матче подряд и вновь оказался в центре внимания. Его активность стала одной из причин, почему «Зенит» долго контролировал ход встречи. Энрике прессинговал, открывался, ускорял атаки и практически не выпадал из игры. Петербуржцы получили то, чего так часто не хватает командам в сложных выездных матчах, — пространство и уверенность в счёте. Но вместе с комфортным преимуществом пришло и другое.
Семак начал думать о сохранении результата.
Почему «Зенит» снова оказался в нервной концовке
На 67-й минуте тренерский штаб гостей провёл двойную замену: Глушенков и Карпукас уступили места Алипу и Веге. Расстановка изменилась, «Зенит» стал осторожнее. Логика была понятной. Впереди важнейшие матчи, три очка нужно было довести до финального свистка, а «Балтика» уже продемонстрировала, что способна создавать проблемы. Но осторожность неожиданно сыграла против самих петербуржцев. Хозяева почувствовали, что соперник отходит назад, и усилили давление. Талалаевская «Балтика» снова включила свой главный ресурс — физическую мощь. На поле появились свежие игроки, и именно они организовали второй гол.
Беликов отобрал мяч, Рядно подобрал, Поспелов выполнил навес, Голенков выиграл верховую борьбу и пробил в штангу. Первым на отскоке оказался Илья Петров.
2:3.
Примечательно, что вся комбинация была создана футболистами, появившимися со скамейки. Для «Балтики» это был не просто гол — сигнал, что чемпион вполне может дрогнуть.
Последние минуты: уже не футбол, а выживание
После второго гола «Балтика» перестала особенно стесняться собственного сценария. Забросы в штрафную, стандарты, борьба за второй этаж — всё это стало происходить всё чаще.
На 88-й минуте калининградцы были в одном касании от сенсационной ничьей. После штрафного последовала скидка Гассама, мяч заметался в штрафной «Зенита». В какой-то момент казалось, что его уже некому остановить. Но первым сориентировался Вильмар Барриос. Полузащитник буквально спас команду, выбив мяч головой с линии ворот. Это был эпизод, который мог полностью изменить восприятие матча. Если бы «Балтика» сравняла, разговоры после финального свистка были бы совсем другими. Но 3:2 осталось на табло. В компенсированное время хозяева продолжили грузить мяч в штрафную. Однако «Зенит» выдержал.
Победа есть. Вопросы остались
Петербуржцы увозят из Калининграда три очка и после девяти туров имеют 18 баллов. Формально задача выполнена: действующий чемпион победил на выезде и вернулся в тройку. Но сам матч оставляет после себя гораздо больше вопросов, чем можно было бы ожидать от победы со счётом 3:2.
«Зенит» дважды вёл с разницей в два мяча, но оба раза позволял «Балтике» возвращаться в игру. Команда Семака создала достаточно моментов, чтобы закрыть встречу раньше, однако не сделала этого. В итоге вместо спокойного завершения получился нервный финал, в котором хозяева были близки к ничьей.
А Латышонок?
Его вечер получился отдельной футбольной историей. Встреча с бывшим клубом должна была стать возможностью показать, что «Зенит» поспешил расстаться с ним. Вместо этого уже к 16-й минуте голкипер пропустил два мяча — один после дальнего удара, второй после ошибки на выходе. При этом превращать Латышонка в единственного виновника поражения было бы неправильно. «Балтика» сама создала достаточно проблем чемпиону, а второй гол гостей вообще стал результатом прекрасной работы Соболева и Энрике.
Но символично другое: именно эпизод с падением Латышонка стал главным кадром матча.
Чем запомнится матч
Встреча, от которой из-за дождя и статистики последних очных матчей ждали вязкого футбола, неожиданно превратилась в спектакль. Пять голов, два дальних шедевра, ошибки вратарей, возвращения бывших игроков, попадания в штангу и спасение с линии ворот.
«Зенит» победил — 3:2. Но лёгкой эту победу назвать нельзя.
И если чемпион действительно собирается всерьёз бороться за очередное золото, такие матчи должны становиться для него не нервным испытанием, а управляемой процедурой. Пока же петербуржцы показали сразу две свои стороны: класс, позволяющий забивать эффектные голы практически из ничего, и уязвимость, которая оставляет сопернику шанс даже тогда, когда тот уже, казалось бы, выброшен из игры.
Фото: официальные сайты ФК «Зенит» и ФК «Балтика».