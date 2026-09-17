"Динамо" Махачкала - ЦСКА: где и когда смотреть матч 9 тура РПЛ

Сегодня, 17 сентября, махачкалинское "Динамо" примет на домашнем стадионе ЦСКА в матче 9 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч Премьер", редакция Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию игры.
После 8 сыгранных туров махачкалинцы располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками. Команда Дмитрия Игдисамова занимает пятое место с 16 баллами в своем активе.